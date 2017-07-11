Лукаку: благодарю бога за возможность играть в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку благодарен богу за возможность выступать в составе «красных дьяволов». 10 июля руководство манкунианского клуба объявило о переходе 24-летнего нападающего из «Эвертона».
«Прежде всего я хочу поблагодарить бога за эту возможность. Я в восторге и счастлив быть частью величайшего клуба в мире», — говорится в сообщении, которое Лукаку оставил в «Твиттере».
Напомним, что бельгийский футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет. По неофициальной информации, сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 85 млн).
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