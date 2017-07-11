ПАОК объявил о переходе Мака из «Зенита»

Греческий ПАОК на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Зенита» Роберта Мака. Футболист будет выступать за «двуглавых орлов севера» до конца сезона-2017/18. Ранее информацию также подтвердили в питерском клубе.
Полузащитник присоединился к сине-бело-голубым в 2016 году. Словак принял участие в 27 официальных матчах за «Зенит», в которых забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи. Напомним, что до перехода в российский клуб Мак играл за ПАОК.
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«Зенит» сообщил, что Мак в сезоне-2017/18 будет выступать за ПАОК