Нападающий «Сампдории» Мурьель стал игроком «Севильи»

Нападающий сборной Колумбии Луис Мурьель, права на которого принадлежали «Сампдории», перебрался в Испанию. 26-летний колумбиец подписал контракт с «Севильей», об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Луис Мурьель успешно прошёл медицинское обследование и подписал пятилетний контракт. Финансовые детали сделки не разглашаются. Сегодня, 11 июля, в 13:00 (14:00 мск) состоится официальная презентация игрока.
По данным Transfermarkt, «Севилье» нападающий обошёлся в € 20 млн.
«Севилья» и «Сампдория» достигли соглашения по трансферу Мурьеля
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