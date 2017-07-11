Яковлев: не поддерживаю дружеских отношений с игроками «Спартака»

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев, ранее выступавший за «Спартак», признался, что в настоящее время не поддерживает дружеских отношений с кем-то из футболистов красно-белых.
«Был очень рад за «Спартак» и давно не испытывал таких эмоций, несмотря на то что я уже давно не в команде. Знаю, как долго армия болельщиков ждала этот трофей. Потому что сам являюсь фанатом красно-белых. Болельщиков, работников клуба всех искренне хотелось бы поздравить. Продолжайте в том же духе и постоянно выступайте в Лиге чемпионов.
Кому написал первым из тех, с кем дружу? Никому. Сейчас не поддерживаю дружеских отношений с игроками «Спартака». При встрече поздороваемся, конечно, но не общаемся», — цитирует Яковлева «Советский спорт».