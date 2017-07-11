«Челси» объявил о переходе Эйны в «Халл Сити» Слуцкого

«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Ола Темитайо Эйны в «Халл Сити». В команде, которой руководит российский специалист Леонид Слуцкий, 20-летний футболист будет играть на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона-2017/18.
На официальной странице в «Твиттере» лондонцы пожелали Эйне удачи в новой команде. Ранее сообщалось, что «Халл Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Жереми Бога. Хавбек прошлый сезон на правах аренды провёл в «Гранаде».
Первый официальный матч под руководством Леонида Слуцкого «Халл Сити» проведёт 5 августа против «Астон Виллы».
Фото также можно посмотреть в «Твиттере».