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«Челси» объявил о переходе Эйны в «Халл Сити» Слуцкого

11 июля 2017, вторник. 11:50. Футбол

«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Ола Темитайо Эйны в «Халл Сити». В команде, которой руководит российский специалист Леонид Слуцкий, 20-летний футболист будет играть на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона-2017/18.

На официальной странице в «Твиттере» лондонцы пожелали Эйне удачи в новой команде. Ранее сообщалось, что «Халл Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Жереми Бога. Хавбек прошлый сезон на правах аренды провёл в «Гранаде».

Первый официальный матч под руководством Леонида Слуцкого «Халл Сити» проведёт 5 августа против «Астон Виллы».

Фото также можно посмотреть в «Твиттере».

Эйна станет первым игроком, перешедшим в «Халл» Слуцкого из «Челси»
Источник: Официальный сайт ФК "Челси" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
11 июля 2017, вторник
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