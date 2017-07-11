Ляказетт будет выступать в «Арсенале» под 9-м номером

Новичок «Арсенала» нападающий Александр Ляказетт определился с игровым номером в новой команде. Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, форвард будет выступать под номером 9.
Ожидается, что 26-летний футболист отправится с «Арсеналом» в турне в Сидней в этот уик-энд, а первый матч на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» он проведёт 29 или 30 июля в рамках Emirates Cup.
В минувшем сезоне Ляказетт принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, став автором 28 голов и 3 результативных передач.
«Арсенал» объявил о переходе Ляказетта из «Лиона»