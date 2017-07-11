Бывший нападающий «Вильярреала» Нилмар стал игроком «Сантоса»

Нападающий Нилмар, известный в Европе по выступлению за «Вильярреал» и «Лион», вернулся на родину. 32-летний футболист подписал контракт с «Сантосом». Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба. Контракт с нападающим рассчитан до декабря 2018 года.
«Я очень доволен своим переходом в клуб с огромной историей. Это отличная возможность и вызов для меня. Надеюсь, как можно скорее смогу выйти на поле, где покажу свой потенциал и помогу команде в борьбе за титулы», — сказал Нилмар.
Последним клубом бразильского футболиста был «Аль-Наср», в составе которого Нилмар провёл 26 матчей и забил 11 голов.
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