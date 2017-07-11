Венгер: Мбаппе всего 18, а все клубы Европы выкатывают для него красную дорожку

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о том, что в услугах 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе заинтересованы все топ-клубы Европы.
«Мбаппе – игрок, который просыпается утром и может выбирать, куда ему перейти. Не так много футболистов, у которых есть такая возможность. Ему всего 18 лет, а все европейские клубы выкатывают перед ним красную ковровую дорожку.
Никто не может сказать, что их не интересует игрок такого калибра, потому что он обладает отличными качествами в своём возрасте. Все клубы заинтересованы в его услугах», — цитирует Венгера пресс-служба «Арсенала».
«Реал» согласовал с Мбаппе контракт на 6 лет и зарплату € 6-7 млн в год