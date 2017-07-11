В Италии сообщили, что сегодня Доннарумма продлит контракт с «Миланом»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма сегодня, 11 июля, может продлить контракт. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport. В новый контракт будет включён пункт с отступными в размере € 70 млн.
Эта сумма была зафиксирована в результате компромисса, так как «Милан» изначально хотел вписать в договор отступные в размере € 100 млн, а агент Мино Райола настаивал на € 50 млн, в том случае если россонери не попадут в Лигу чемпионов.
Источник отмечает, что одним из требований Доннаруммы был переход его старшего брата Антонио, который ранее успешно прошёл медицинское обследование на базе «Милана». Доннарумма-старший прошлый сезон провёл в греческом «Астерасе».