Селюк: желаю Манчини счастливого пути в Хабаровск!

Футбольный агент Дмитрий Селюк пожелал главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини счастливого пути на выездной матч в Хабаровск. Петербургский клуб в первом туре РФПЛ сыграет в гостях против дебютата Премьер-Лиги «СКА-Хабаровска».
«Роберто Манчини, я желаю вам счастливого пути в Хабаровск!» — написал Селюк в «Твиттере».
Отметим, что Селюк является агентом полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, который имеет опыт работы с Манчини. Итальянский специалист возглавлял английскую команду с 2009 по 2013 год.
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