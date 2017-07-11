Донадони продлил контракт с «Болоньей» до 2019 года

Руководство «Болоньи» объявило о продлении контракта с главным тренером Роберто Донадони. Информация появилась на официальном сайте клуба. Новый договор с 53-летним специалистом и его помощниками рассчитан до 30 июня 2019 года.
Роберто Донадони работает с «Больнией» с 28 октября 2015 года. Под его руководством команда в сезоне-2015/16 финишировала в итальянской Серии А на 14-м месте. Минувший чемпионат Италии красно-синие завершили на 15-й позиции.
Турнирную таблицу Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».