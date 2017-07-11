Билеты на матч «Анжи» — ЦСКА стоят от 200 рублей

«Анжи» объявил о старте продаж билетов на домашний матч 1-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча состоится 15 июля, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.
Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, цены на билеты варьируются от 200 до 1400 рублей. Билеты уже можно приобрести в кассах «Анжи Арены» в Каспийске, где и состоится матч.
По итогам прошлого сезона «Анжи» занял в турнирной таблице РФПЛ 12-е место, а ЦСКА стал серебряным призёром первенства.
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