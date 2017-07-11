«Бавария» сообщила о договорённости с «Реалом» о переходе Хамеса Родригеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес продолжит карьеру в «Баварии». Пресс-служба мюнхенского клуба сообщила о достигнутой договорённости с мадридцами.
«Бавария» арендует колумбийского футболиста на два сезона с последующим правом выкупа. Хамес Родригес успешно прошёл медицинское обследование и в ближайшее время подпишет контракт. 25-летний футболист уже включён в список игроков, которые отправятся с командой в Китай и Сингапур.
Ранее сообщалось, что аренда полузащитника обойдётся «Баварии» в € 15 млн.
«Реал» может отдать Хамеса Родригеса в аренду за € 15 млн