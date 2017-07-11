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Алиев: мы с Милевским не раскрылись до конца, это всё наши гулянки и дискотеки

11 июля 2017, вторник. 14:49. Футбол

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему не раскрыл своего потенциала, и поведал о лучшем сезоне в своей карьере.

«На данный момент ни я, ни Тёма Милевский не раскрылись до конца. Это всё наши гулянки и дискотеки. Нужно было в то время быть умнее. Если говорить про других игроков «молодёжки», которая выступала на Евро-2006, например про Андрея Пятова и Дмитрия Чигринского, то вы сами видите — ребята играют.

На профессиональном уровне лучший — сезон-2008/09. Мы стали чемпионами, на 15 очков опередили «Шахтёр». Единственное, что не вышло, — не сумели выйти в финал Кубка УЕФА. Было бы интереснее, если бы мы с горняками сыграли в финале, а в полуфинале — с кем-то другим.

Мы упустили свою возможность в Киеве, когда сыграли вничью, а должны были побеждать. Были ошибки и игроков, а может, где-то и главного тренера", — цитирует Алиева «Команда № 1».

Алиев: думаю, что в скором времени что-то клюнет и будет какая-то команда
Источник: Команда №1 Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Алиев Артём Милевский
Новости. Футбол
11 июля 2017, вторник
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