Алиев: мы с Милевским не раскрылись до конца, это всё наши гулянки и дискотеки

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему не раскрыл своего потенциала, и поведал о лучшем сезоне в своей карьере.
«На данный момент ни я, ни Тёма Милевский не раскрылись до конца. Это всё наши гулянки и дискотеки. Нужно было в то время быть умнее. Если говорить про других игроков «молодёжки», которая выступала на Евро-2006, например про Андрея Пятова и Дмитрия Чигринского, то вы сами видите — ребята играют.
На профессиональном уровне лучший — сезон-2008/09. Мы стали чемпионами, на 15 очков опередили «Шахтёр». Единственное, что не вышло, — не сумели выйти в финал Кубка УЕФА. Было бы интереснее, если бы мы с горняками сыграли в финале, а в полуфинале — с кем-то другим.
Мы упустили свою возможность в Киеве, когда сыграли вничью, а должны были побеждать. Были ошибки и игроков, а может, где-то и главного тренера", — цитирует Алиева «Команда № 1».