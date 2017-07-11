«Интер» объявил о переходе Валеро из «Фиорентины»

Полузащитник Борха Валеро покинул «Фиорентину» и перешёл в «Интер». Накануне об этом сообщили во флорентийском клубе, а теперь официально о трансфере объявили миланцы. Контракт с 32-летним хавбеком подписан до 30 июня 2020 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.
По неофициальным данным, сумма трансфера составила € 5,5 млн. Кроме того, «Фиорентина» может получить ещё € 1,5 млн в качестве возможных бонусов. В «Интере» хавбек будет играть под 20-м номером.
Борха Валеро выступал за «Фиорентину» с 2012 года. За это время он провёл в составе команды из Флоренции более 200 матчей.
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