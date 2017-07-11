«Спартак» заявил Петковича на сезон в РФПЛ под 3-м номером

Московский «Спартак» сегодня подал основную заявку на сезон в Российскую футбольную Премьер-Лигу. Отметим, что новичок красно-белых защитник Марко Петкович был заявлен под номером 3.
Вратари: Вадим Аверкиев (№56), Влад Елеференко (№85), Александр Максименко (№98), Даниил Марков (№91), Артём Ребров (№32), Александр Селихов (№57), Владислав Терешкин (№95).
Защитники: Сальваторе Боккетти (№16), Георгий Джикия (№14), Андрей Ещенко (№38), Дмитрий Комбаров (№23), Олег Красильниченко (№31), Илья Кутепов (№29), Александр Лихачёв (№44), Артём Мамин (№46), Леонид Миронов (№26), Марко Петкович (№3), Николай Рассказов (№92), Артём Сокол (№93), Сердар Таски (№5), Георгий Тигиев (№17), Шамсиддин Шанбиев (№63), Константин Щербаков (№22).
Полузащитники: Джано (№7), Зелимхан Бакаев (№18), Пётр Володкин (№43), Денис Глушаков (№8), Игорь Леонтьев (№20), Александр Ломовицкий (№27), Фернандо (№11), Лоренсо Мельгарехо (№25), Владислав Пантелеев (№83), Даниил Полубояринов (№88), Ивелин Попов (№71), Квинси Промес (№10), Егор Рудковский (№28), Александр Самедов (№19), Артём Самсонов (№21), Артём Тимофеев (№40), Борис Цыганков (№84).
Нападающие: Денис Давыдов (№69), Дмитрий Маркитесов (№74), Зе Луиш (№9), Егор Никулин (№70), Сильванус Нимели (№66), Александр Руденко (№79), Фэшн Сакала (№60), Сиди Самбу (№49), Луис Адриано (№12).