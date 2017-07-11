У Подольски появился собственный эмодзи в «Твиттере»

У бывшего нападающего сборной Германии Лукаша Подольски, который в начале июля перешёл в японский клуб «Виссел Кобе» из «Галатасарая», появился собственный эмодзи в «Твиттере». Об этом сообщает ESPN FC.
Болельщики уже могут использовать смайл с изображением Лукаша Подольски. Для этого необходимо написать #poldi. Напомним, что в январе этого года собственный эмодзи появился у полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Лукаш Подольски начал активно использовать эмодзи в каждом новом посте в «Твиттере».
Подольски представлен в качестве игрока японского клуба «Виссел Кобе»