«Бавария» сможет выкупить Хамеса за € 60 млн

«Бавария», которая сегодня, 11 июля, сообщила о достигнутой договорённости с «Реалом» по аренде полузащитника Хамеса Родригеса, сможет выкупить права на 25-летнего футболиста за € 60 млн в 2019 году. Как сообщает Marca, при этом зарплата колумбийца составит будет составлять € 6 млн.
«Бавария» взяла Хамеса в аренду на два сезона. Хавбек успешно прошёл медицинское обследование и в ближайшее время подпишет контракт с мюнхенцами. Хамес уже включён в список игроков, которые отправятся с командой в Китай и Сингапур.
«Бавария» сообщила о договорённости с «Реалом» о переходе Хамеса Родригеса