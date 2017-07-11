Трибуну «А» домашней арены «Урала» назвали в честь Евгения Сесюнина

Болельщики «Урала» выбрали название для трибуны «А» стадиона «СКБ-Банк Арена». Как уже сообщалось ранее, каждая из четырёх трибун домашнего стадиона «Урала» получит имена прославленных уральских футболистов, внёсших большой вклад в развитие свердловского футбола.
Ранее посетитети официального сайта клуба уже выбрали названия для трибун «B» и «D». А сегодня завершилось голосование по выбору имени для трибуны «А». Болельщикам были предложены три претендента: Николай Самарин, Евгений Сесюнин и Анатолий Жос.
До завершения голосования Евгений Сесюнин и Анатолий Жос шли вровень, в связи с чем было принято решение о продлении сбора голосов. В итоге, когда одному из кандидатов удалось вырваться вперёд хотя бы на пять голосов, опрос был остановлен. С небольшим отрывом победу праздновал Евгений Сесюнин.
Таким образом, начиная с 11 июля 2017 года трибуна «А» «СКБ-Банк Арены» будет называться в его честь: «Трибуна «А» имени Евгения Сесюнина».
Евгений Сесюнин в 1962 году оказался в свердловском «Уралмаше». Всего на его счету 288 игр и 41 гол. Покинув свердловский клуб в 1972 году, Сесюнин перешёл в пермскую «Звезду», где через три года и завершил игровую карьеру. Затем Евгений Сесюнин посвятил свою жизнь тренерской работе. Два года он являлся тренером «Уралмаша» (1977, 1980 гг.). Много лет работал тренером в футбольной школе «Юность».