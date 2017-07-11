Полузащитник «Уотфорда» Марио Суарес продолжит карьеру в чемпионате Китая

«Уотфорд» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Марио Суареса в китайский клуб «Гуйчжоу Чжичэн». Детали сделки не разглашаются.
30-летний Суарес, который является воспитанником мадридского «Атлетико», перешёл в «Уотфорд» в январе 2016 года из «Фиорентины». Весь прошлый сезон испанский футболист провёл на правах аренды в «Валенсии». В 21 матче за «летучих мышей» в Примере Суарес забил три гола.
«Гуйчжоу Чжичэн» после 16 матчей идёт на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Китая.