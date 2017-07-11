Тошич: рассматриваю варианты как в России, так и за рубежом

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о вариантах продолжения карьеры и прокомментировал интерес со стороны тульского «Арсенала».
«Пока веду переговоры и ничего конкретного не могу сказать. Нахожусь в Сербии и занимаюсь со своим личным тренером. Надеюсь, что уже в ближайшее время станет ясно, где я продолжу карьеру. Рассматриваю варианты как в России, так и за рубежом.
О моём переходе скоро объявит тульский «Арсенал»? Не-не-не! Я не в России, а в Белграде. Я знаю, кого они объявят, но не могу сказать. Серб? Можете предположить и так, раз я знаю", — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
30-летний сербский хавбек стал свободным агентом в июле после расторжения контракта с ЦСКА по обоюдному согласию сторон.