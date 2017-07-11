Тульский «Арсенал» решил расстаться с тремя футболистами

Трое футболистов покидают «Арсенал», сообщается на официальном сайте клуба из Тулы.
На трансфер выставлены 27-летний хавбек Владислав Рыжков, 32-летний опорный полузащитник Вадим Стеклов и 29-летний болгарский защитник Иван Иванов.
«Арсенал» благодарит Владислава Рыжкова, Вадима Стеклова и Ивана Иванова за профессиональное отношение к делу и желает успешного продолжения карьеры", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
В прошлом сезоне Рыжков провёл 9 матчей в российской Премьер-Лиге, Стеклов — 19, а Иванов — 5.
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