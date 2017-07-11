«Локомотив» подпишет двухлетний контракт с Коряном и вернёт Жемалетдинова

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» в ближайшее время подпишет контракт с нападающим Аршаком Коряном. Соглашение с 22-летним футболистом будет рассчитано на два года. Корян является воспитанником «Локомотива». В 2015 году он ушёл из клуба и перешёл в голландский «Витесс». В это межсезонье Корян проходил просмотр в «Локомотиве» на сборе в Австрии.
Также в «Локомотив» вернётся нападающий Рифат Жемалетдинов, ныне выступающий за «Рубин». По информации «Чемпионата», возможен вариант с арендой на грядущий сезон, но в то же время не исключён полноценный трансфер. 20-летний форвард перешёл в «Рубин» в июле прошлого года.