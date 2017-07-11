«Кайрат» усилился экс-нападающим «Урала» Конате

«Кайрат» объявил о заключении контракта с нападающим Мохамедом Конате. Последним клубом ивуарийского футболиста был латвийский «Бабите», а до этого он выступал за екатеринбургский «Урал».
Также «Кайрат», за который выступает российский нападающий Андрей Аршавин, подписал контракт с ещё одним ивуарийцем — защитником Седриком Гогуа. В этом году 23-летнего футболиста просматривали «Ростов» и «СКА-Хабаровск».
Сообщается, что пока что оба игрока будут выступать в команде «Кайрат А» под руководством Константина Горовенко.