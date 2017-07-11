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Матч «Динамо» — «Спартак» в 1-м туре РФПЛ обслужит Карасёв

11 июля 2017, вторник. 18:30. Футбол

Назначены арбитры на матчи 1-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18, сообщается на сайте «Футбольные арбитры России».

Встречу между «Динамо» и «Спартаком» 18 июля будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.

15 июля (суббота)

«Урал» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва);

«Тосно» — «Уфа»: судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи — Сергей Суховерхов (Воронеж), Андрей Глот (Ярославль);

«Анжи» — ЦСКА: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону);

16 июля (воскресенье)

«СКА-Хабаровск» — «Зенит»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь);

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва);

«Ахмат» — «Амкар»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область);

18 июля (вторник)

«Локомотив» — «Арсенал»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы);

«Динамо» — «Спартак»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

Карасёв: мы – в полуфинале Лиги Европы. А критики где?!
Русские судьи, которыми мы должны гордиться прямо сейчас.
Источник: Футбольные арбитры России Сообщить об ошибке
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