Бензема выиграл дело о шантаже Вальбуэна в Кассационном суде

Нападающий «Реала» Карим Бензема выиграл дело о шантаже полузащитника «Фенербахче» Матьё Вальбуэна в Кассационном суде во Франции, сообщает AFP.
По словам адвоката Бензема, игрок «Королевского клуба» доволен данным решением, но он пока окончательно не оправдан. Дело направлено на повторное рассмотрение.
В СМИ сообщалось, что Вальбуэна шантажировала группа лиц некой видеозаписью, по некоторым данным имеющей интимный характер. Преступники требовали денег, в противном случае грозили обнародовать свой компромат. Отмечалось, что видеозапись была сделана на телефон Бензема, что и сделало его одним из основных подозреваемых.