Кавазашвили: Селихов допустил грубейшую ошибку, когда перешёл в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу продления контракта голкипера Артёма Реброва с красно-белыми. По мнению эксперта, теперь перспективы 23-летнего запасного голкипера московской команды Александра Селихова становятся ещё туманнее.
«Никогда нельзя менять вратаря. Если есть основной вратарь, он играет до конца. Селихов допустил грубейшую ошибку, когда перешёл в «Спартак». Ему надо было искать команду, в которой он бы играл.
Жаль, что никто не знает из футболистов эту историю. В московском «Динамо» в Советском Союзе Лев Яшин был основным, Владимир Беляев всю жизнь просидел под ним на скамейке. Вратарей не меняют. Живой пример — Акинфеев. Что бы ни случилось, он играет и в клубе, и в сборной.
Категорически нельзя и делить турниры между вратарями. Это не «Барселона», которая успешно делила турниры между Клаудио Браво и Марком-Андре тер Штегеном. Каталонцы — один из сильнейших клубов Европы, а у нас в чемпионате если вратарь играет надёжно, то это 50 % успеха», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.