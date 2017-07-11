Аргентинец Сукулини перешёл из «Манчестер Сити» в «Верону»

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила, что полузащитник Бруно Сукулини стал игроком «Вероны». Аргентинец провёл половину минувшего сезона на правах аренды в итальянском клубе, а теперь перешёл сюда на постоянной основе.
Сукулини, который является воспитанником аргентинского «Расинга», стал игроком «Манчестер Сити» в 2014 году. С того времени 24-летний футболист помимо «Вероны» отдавался в аренду «Валенсии», «Кордове», «Мидлсбро», афинскому АЕК и «Райо Вальекано». За «Манчестер Сити» Сукулини провёл лишь один матч.