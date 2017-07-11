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«Милан» продлил контракт с Доннаруммой

11 июля 2017, вторник. 19:33. Футбол

«Милан» официально объявил о подписании нового контракта с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой. Соглашение рассчитано до лета 2021 года.

По информации итальянских СМИ, голкипер будет получать в стане россонери € 6 млн в год. Ранее 18-летний игрок отказывался подписывать новое соглашение, но его смогли переубедить. Сумма отступных в его договоре составит € 70-100 млн. Если команда не выйдет в Лигу чемпионов, то она сократится до € 50 млн.

В последнем сезоне Серии А Доннарумма провёл 38 матчей и пропустил 45 голов. В его активе одни из лучших статистических показателей в Европе.

«Милан» продлил контракт с Доннаруммой

«Милан» продлил контракт с Доннаруммой

Фото: acmilan.com
Источник: Официальный сайт ФК "Милан" Сообщить об ошибке
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11 июля 2017, вторник
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