«Милан» официально объявил о подписании нового контракта с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой. Соглашение рассчитано до лета 2021 года.
По информации итальянских СМИ, голкипер будет получать в стане россонери € 6 млн в год. Ранее 18-летний игрок отказывался подписывать новое соглашение, но его смогли переубедить. Сумма отступных в его договоре составит € 70-100 млн. Если команда не выйдет в Лигу чемпионов, то она сократится до € 50 млн.
В последнем сезоне Серии А Доннарумма провёл 38 матчей и пропустил 45 голов. В его активе одни из лучших статистических показателей в Европе.
«Милан» продлил контракт с Доннаруммой