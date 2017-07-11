«Реал» отправился в предсезонный тур в США без Роналду и Рамоса

В списке из 26 игроков «Реала», отправившихся в предсезонный тур в США, отсутствуют нападающий Криштиану Роналду и защитник Серхио Рамос.
Как сообщает AS, Роналду, выступавший за сборную Португалии на Кубке конфедераций, находится в отпуске. Отдыхает пока и Рамос, который отправится в расположение «сливочных» в четверг самостоятельно.
В тур отправились следующие футболисты: голкиперы Кейлор Навас, Касилья, Рубен Яньес, Лука; защитники Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Тео, Данило, Кесада, Техеро, Хакими, Ману Эрнандо; полузащитники Кроос, Касемиро, Модрич, Иско, Ковачич, Оскар, Франчу; нападающие Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Мората, Дани Гомес.
«Реал» в рамках Международного кубка чемпионов сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Барселоной», а также проведёт матч со сборной звёзд МЛС.