Экс-менеджер ПБК ЦСКА Козловцев назначен начальником «Спартака»

Василий Козловцев стал новым начальником «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте российской Премьер-Лиги. Сегодня красно-белые внесли специалиста в заявку на новый сезон. Ранее 30-летний Козловцев работал на посту менеджера ПБК ЦСКА.
В начале июня пост начальника «Спартака» покинул Евгений Дёмин, который работал на этой должности с января 2015 года.
В первом официальном матче нового сезона «Спартак» сыграет с московским «Локомотивом» в Суперкубке России. Игра пройдёт 14 июля на стадионе в Черкизово.