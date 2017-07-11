Манданда вернулся в «Марсель» спустя год после перехода в «Кристал Пэлас»

Французский голкипер Стив Манданда вернулся в «Марсель», который покинул год назад, перейдя в английский «Кристал Пэлас» на правах свободного агента.
Контракт 32-летнего вратаря с «Марселем», в составе которого он провёл девять сезонов, рассчитан на три года.
В составе «Кристал Пэлас» Манданда провёл 10 матчей и пропустил 17 мячей.
За «Марсель» опытный страж ворот сыграл больше 400 матчей, один раз стал чемпионом Франции и трижды выигрывал Кубок французской лиги.
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Манданда опроверг информацию о желании вернуться в «Марсель»