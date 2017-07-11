Красножан: желательно, чтобы Смородской рядом со мной не было

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан, который два года находился без работы по семейным обстоятельствам, заявил, что готов возобновить карьеру, но не собирается работать с экс-президентом «железнодорожников» Ольгой Смородской.
«У меня были сложные семейные дела, и футбол отошёл на второй план. Сейчас более-менее я начинаю входить в колею. И думаю, что к сентябрю начну рассматривать поступающие предложения. На сегодняшний день конкретных предложений нет, так как большинство команд определились с тренерским штабом. Естественно, хочется поработать в России, но здесь нельзя ничего предугадать. Я рассмотрю любые предложения, а там буду ориентироваться по ситуации.
О «Локомотиве» только самые хорошие воспоминания. За исключением одного человека. И я очень рад, что этот клуб есть у нас в стране. По-моему, то, что Юрий Павлович, человек, с которым связано много побед, работает сейчас в нём, замечательно. Решение Смородской уволить меня не могло не удивить. А вообще разговаривать о результатах её работы у меня нет желания. Один мой друг любит говорить тост: «Давай поднимем бокал за наших друзей, чтобы они были здоровы, отдыхали на Мальдивах и Канарах, но чтобы рядом нас не было…» Вот желательно, чтобы там, где я, Смородской не было. Она мама, бабушка, супруга. О женщине плохое в принципе лучше не говорить. Пусть у неё всё будет хорошо. Но встречаться с ней желанием не горю», — сказал Красножан в интервью «Советскому спорту».