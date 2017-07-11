Акинфеев вернулся к тренировкам с ЦСКА

Сегодня, 11 июля, футболисты ЦСКА после выходного дня собрались на базе в Ватутинках, где провели тренировку.
Как сообщает официальный сайт «армейцев», в занятии наряду со всеми игроками участвовал и голкипер Игорь Акинфеев.
Напомним, что капитану ЦСКА после выступления в составе сборной России на Кубке конфедераций был предоставлен отдых.
Завтра подопечные Виктора Гончаренко проведут ещё одну тренировку в Ватутинках.
В стартовом туре российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 ЦСКА в гостях 15 июля сыграет с «Анжи».
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