Панченко: 15 голов за чемпионат — отличный результат

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко рассказал, какой результат по количеству голов в российской Премьер-Лиге он будет считать отличным.
В прошлом сезоне 27-летний Панченко забил 24 гола в Футбольной национальной лиге, став лучшим бомбардиром первенства первого дивизиона.
«Все 24 гола — заслуга моих партнёров. Я буду прогрессировать в этом сезоне. Даже в прошлом не думал, что забью 24.
15 мячей за чемпионат — отличный результат", — передаёт слова Панченко корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.