Титов: ВТБ всегда исходил из того, что «ВТБ Арена» является стадионом «Динамо»

Первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, член совета директоров «Динамо» Василий Титов прокомментировал слова генерального директора бело-голубых Евгения Муравьёва, который ранее заявил, что клуб может отказаться о переезда на новый стадион.
«Я не видел этого заявления и не знаю, с чем оно связано. Безусловно, сам клуб решает, где ему играть. Мы всегда исходили из того, что „ВТБ Арена“ — это домашний стадион „Динамо“, никакого другого понимания у нас никогда не было. Полагаю, что произошедшее является недоразумением», — цитирует Титова ТАСС.