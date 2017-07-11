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Зобнин: говорил реабилитологам: «14-го числа готовьте меня, на 20 минут выйду»

11 июля 2017, вторник. 22:06. Футбол

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как проходит процесс его реабилитации после операции. 5 июня в товарищеском матче сборной России с Венгрией (3:0) 23-летний футболист получил травму боковой и крестообразной связок колена, из-за которой не сыграет до конца этого года. 12 июня хавбеку сделали операцию.

«Со всех сторон слова поддержки, все звонят, все пишут. В тренажёрном зале занимался по шесть часов в день. Говорил реабилитологам: „Ну всё, 14-го числа готовьте меня, хотя бы на 20 минут выйду“. Занимался очень долго, очень нудно. Были одни и те же упражнения, где-то через боль. Но мне говорят, что это нужно, поэтому не жаловался, был только рад. Чем больше занимаешься, тем лучше», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе «Спартака».

14 июля «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

Зобнин: вполне реально, что через три месяца я буду в общей группе «Спартака»
Источник: Официальный канал ФК "Спартак" (Москва) в YouTube Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Роман Зобнин
Новости. Футбол
11 июля 2017, вторник
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