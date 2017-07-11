Манчини: наше с Каррерой противостояние в РФПЛ будет очень интересным

Итальянский наставник «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящего в новом сезоне противостояния со своим соотечественником Массимо Каррерой, тренирующим «Спартак».
«Конечно, этот факт прибавляет каких-то новых эмоций. Массимо Каррера сделал огромную работу в «Спартаке», заслужил победу в чемпионате. Каррера оказался отличным профессионалом. Наше с ним противостояние в следующем сезоне будет очень интересным. Но мы уважаем все команды. Считаю, что «Спартак» – не единственная опасная команда в чемпионате. При этом необходимо понимать, что мы – «Зенит», и опасаться должны в первую очередь нас», — сказал Манчини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.