Манчини оценил вероятность возвращения Аршавина в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подчеркнул, что вероятность возвращения нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина в петербургский клуб невысока.
«Знаю, какой вклад Аршавин внёс в формирование команды, и высоко его оцениваю. Но я бы не сказал, что велика вероятность возвращения Аршавина в «Зенит». Нам нужны новички, которые смогут освежить команду и двигаться вместе с ней вперёд», — сказал Манчини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.
Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко дал понять, что хотел бы видеть Аршавина в команде.
Манчини: Дзюба и Кокорин должны забивать на двоих минимум 35 голов за сезон
Главный тренер «Зенита» ждёт прорыва от дуэта нападающих Кокорин – Дзюба и сомневается в возвращении в команду Андрея Аршавина.