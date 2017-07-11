Манчини: возможно, некоторые игроки не понимают значимости «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, есть ли футболисты, которые слышат о предложении из России и сразу говорят «нет».
«Таких игроков меньшинство, но они есть. Я считаю, что они просто не готовы к получению нового опыта, к новым приключениям, поэтому сразу отказываются. На мой взгляд, поступают неправильно. Возможно, они не понимают значимости «Зенита».
«Зенит» – главный клуб России, такой же по значимости, как, например, в Италии «Ювентус». Клубов с таким стадионом и базой, как у «Зенита», в Италии просто нет. Может быть, игроки даже и не подозревают об этом», — сказал Манчини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.