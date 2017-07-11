«Сан-Паулу» арендовал у «Валенсии» защитника Сантоса

Защитник «Валенсии» Адерлан Сантос на правах аренды перешёл в «Сан-Паулу». Бразильский клуб арендовал 28-летнего футболиста до декабря 2018 года с правом последующего выкупа.
По информации GloboEsporte, аренда Сантоса обойдётся «Сан-Паулу» в € 800 тыс., а выкупить его трансфер клуб сможет за € 4 млн.
Сантос перешёл в «Валенсию» из португальской «Браги» летом 2015 года. В составе «летучих мышей» бразилец провёл 42 матча и забил один гол.
Ранее сообщалось, что основного защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо хочет приобрести «Зенит».
«Валенсия» объявила о переходе из «Браги» защитника Адерлана Сантоса