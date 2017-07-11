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Кобелев хотел бы возглавить команду из Европы

11 июля 2017, вторник. 23:06. Футбол

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о своих дальнейших планах.

«Рассматриваю варианты не только из России. В других странах тоже, в том числе из дальнего зарубежья. Более того — поработать именно в Европе мне очень интересно, эти предложения буду рассматривать очень внимательно. Хочу изнутри увидеть, как устроен там футбол, чем игроки в ежедневной работе отличаются от наших, да и себя в новых условиях испытать. Но и здесь — не лишь бы куда, а в клуб с конкретными целями. В прошлом сезоне варианты появлялись, но до подписания не доходило.

Неправильно говорить, что я ушёл сам из «Динамо». Понятно, что, если у команды нет результата, увольнение тренера выглядит логично. Тем не менее до сих пор убеждён: если б меня тогда не убрали, место в Премьер-Лиге «Динамо» бы сохранило. И мне без разницы, кто и что на эту тему думает.

Меня уволили за три тура до конца, когда для спасения требовалось набрать три очка. Я был уверен, что мы с задачей справимся. И ещё увидел бы в той ситуации логику, приди вместо меня тренер с перспективой на будущее. Но странно доверять борьбу за выживание тренеру из «молодёжки». Там совсем другая работа, а здесь — решающие матчи в Премьер-Лиге. Когда я узнал, каким составом в этих матчах играет команда, стало понятно, что спасти её может, увы, только счастливый случай», — сказал Кобелев в интервью еженедельнику «Футбол».

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Источник: Еженедельник ФУТБОЛ Сообщить об ошибке
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