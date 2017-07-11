Хамес: благодарен, что три года с гордостью носил футболку «Реала»

Полузащитник Хамес Родригес попрощался с «Реалом». Сегодня колумбийского футболиста арендовала «Бавария».
«Дорогие „мадридисты“, я благодарен, что три года с гордостью носил эту футболку. Буду хранить эту любовь в сердце. Счастливо!» — написал Хамес в своём «твиттере».
«Бавария» взяла Хамеса в аренду на два сезона. Хавбек вскоре пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с мюнхенским клубом. 25-летний футболист уже включён в список игроков, которые отправятся с командой в Китай и Сингапур.
Видео выступлений Хамеса за «Реал» можно посмотреть в «Твиттере».