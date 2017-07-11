«Зальцбург» победил «Хайбернианс», а «Партизан» — «Будочность» в квалификации ЛЧ

Состоялись несколько матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Австрийский «Ред Булл Зальцбург» на выезде со счётом 3:0 разгромил мальтийский «Хайбернианс».
Сербский «Партизан» дома со счётом 2:0 победил черногорскую «Будочность».
Хорватская «Риека» с таким же счётом на своём поле обыграла валлийский клуб «Нью-Сейнтс».
Азербайджанский «Карабах» при своих болельщиках не оставил шансов грузинской «Самтредии», победив со счётом 5:0.
Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе.