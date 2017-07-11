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«Зальцбург» победил «Хайбернианс», а «Партизан» — «Будочность» в квалификации ЛЧ

11 июля 2017, вторник. 23:42. Футбол

Состоялись несколько матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Австрийский «Ред Булл Зальцбург» на выезде со счётом 3:0 разгромил мальтийский «Хайбернианс».

Сербский «Партизан» дома со счётом 2:0 победил черногорскую «Будочность».

Хорватская «Риека» с таким же счётом на своём поле обыграла валлийский клуб «Нью-Сейнтс».

Азербайджанский «Карабах» при своих болельщиках не оставил шансов грузинской «Самтредии», победив со счётом 5:0.

Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
11 июля 2017, вторник. 21:30 МСК
Хайбернианс
Паола, Мальта
0 : 3
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 – Бериша – 32 (пен), 0:2 – Чан – 35, 0:3 – Минамино – 54
Удаления: нет – Бериша, 86
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
11 июля 2017, вторник. 21:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
2 : 0
Будучность
Подгорица, Черногория
1:0 – Джюрджевич – 53 (пен), 2:0 – Леонардо – 63
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
11 июля 2017, вторник. 21:45 МСК
Риека
Риека, Хорватия
2 : 0
Нью-Сейнтс
Лансантфрейд, Уэльс
1:0 – Мишич – 4, 2:0 – Матей – 68
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
11 июля 2017, вторник. 20:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
5 : 0
Самтредиа
Самтредиа, Грузия
1:0 – Исмаилов – 10 (пен), 2:0 – Ндлову – 37, 3:0 – Ндлову – 45+1 (пен), 4:0 – Гуррье – 83, 5:0 – Мичел – 90+2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Карабах Ред Булл Зальцбург Риека ФК Партизан Б
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