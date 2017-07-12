«Амкар» в контрольном матче обыграл словенскую команду «Браво»

В заключительном контрольном матче на сборе в Словении футболисты «Амкара» одержали победу со счётом 3:1 над командой «Браво» из Любляны, выступающей во втором лиге чемпионата страны, сообщается на официальном сайте пермского клуба.
Дубль оформил Дарко Бодул, а ещё один мяч забил Алихан Шаваев. За «Амкар» в прошедшем матче сыграл полузащитник Александр Рязанцев, арендованный у «Зенита».
Контрольный матч
«Амкар» (Пермь, Россия) — «Браво» (Любляна, Словения) — 3:1 (0:0)
Голы: Бодул, 50 (1:0); 68 (1:1); Бодул, 75 (2:1); Шаваев, 83 (3:1).
«Амкар»: Хомич, Гащенков, Алейников, Конде, Баланович, Мельников, Рязанцев, Сандро, Харис (Шаваев, 60), Салугин, Гасилин (Бодул, 46).