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«Амкар» в контрольном матче обыграл словенскую команду «Браво»

12 июля 2017, среда. 00:17. Футбол

В заключительном контрольном матче на сборе в Словении футболисты «Амкара» одержали победу со счётом 3:1 над командой «Браво» из Любляны, выступающей во втором лиге чемпионата страны, сообщается на официальном сайте пермского клуба.

Дубль оформил Дарко Бодул, а ещё один мяч забил Алихан Шаваев. За «Амкар» в прошедшем матче сыграл полузащитник Александр Рязанцев, арендованный у «Зенита».

Контрольный матч

«Амкар» (Пермь, Россия) — «Браво» (Любляна, Словения) — 3:1 (0:0)

Голы: Бодул, 50 (1:0); 68 (1:1); Бодул, 75 (2:1); Шаваев, 83 (3:1).

«Амкар»: Хомич, Гащенков, Алейников, Конде, Баланович, Мельников, Рязанцев, Сандро, Харис (Шаваев, 60), Салугин, Гасилин (Бодул, 46).

Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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