Веретенников будет работать в Казахстане

Российский тренер Олег Веретенников продолжит карьеру в Казахстане, сообщил его бывший агент Дмитрий Селюк. Веретенников будет работать в «Тоболе», главным тренером которого недавно был назначен Роберт Евдокимов.
«Поздравляю Олега Веретенникова с назначением в „Тобол“. Когда-то я представлял его интересы. В „Тоболе“ собрался хороший спортивный блок. Желаю им побед», — написал Селюк в своём «твиттере».
Веретенников и Евдокимов ранее вместе работали в «Оренбурге»: первый — главным тренером молодёжной команды, второй — наставником основной.
7 июля спортивным директором «Тобола» был назначен Владимир Нидергаус, в 2005-2007 годах работавший в руководстве «Ротора».