«Сток Сити» договорился с «Порту» о переходе Мартинса Инди

Защитник «Порту» Бруно Мартинс Инди близок к переходу в «Сток Сити». По информации Sky Sports, английский клуб достиг соглашения с португальским по трансферу и в среду голландский футболист пройдёт медицинское обследование в «Сток Сити». Источник сообщает, что сумма трансфера может составить до £ 13,4 млн (€ 15 млн).
Напомним, 25-летний Мартинс Инди был арендован «Сток Сити» у «Порту» в августе прошлого года.
В составе «гончаров» защитник сборной Нидерландов в прошлом сезоне провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге.
"Сток Сити" арендовал у "Порту" Мартинса Инди