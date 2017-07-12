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«Бёрнли» подписал 4-летний контракт с экс-хавбеком «Суонси» Корком

12 июля 2017, среда. 01:22. Футбол

Полузащитник «Суонси Сити» Джек Корк продолжит карьеру в «Бёрнли», сообщает официальный сайт «бордовых». Контракт рассчитан на 4 года, сумма трансфера не разглашается.

Отметим, что Корк уже играл за «Бёрнли» на правах аренды из «Челси». С января 2010 по май 2011 года он провёл в составе команды 57 матчей. В минувшем сезоне 28-летний хавбек провёл 30 матчей в чемпионате Англии, но отметился лишь двумя автоголами.

Ранее сообщалось, что в стан «бордовых» перешёл нападающий «Сток Сити» Джонатан Уолтерс.

Источник: ФК "Бёрнли" Сообщить об ошибке
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Бёрнли Суонси Сити Трансферы
Новости. Футбол
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