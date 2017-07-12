«Бёрнли» подписал 4-летний контракт с экс-хавбеком «Суонси» Корком

Полузащитник «Суонси Сити» Джек Корк продолжит карьеру в «Бёрнли», сообщает официальный сайт «бордовых». Контракт рассчитан на 4 года, сумма трансфера не разглашается.
Отметим, что Корк уже играл за «Бёрнли» на правах аренды из «Челси». С января 2010 по май 2011 года он провёл в составе команды 57 матчей. В минувшем сезоне 28-летний хавбек провёл 30 матчей в чемпионате Англии, но отметился лишь двумя автоголами.
Ранее сообщалось, что в стан «бордовых» перешёл нападающий «Сток Сити» Джонатан Уолтерс.