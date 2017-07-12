«МЮ» настроен завершить сделку по приобретению Перишича до 18 июля

«Манчестер Юнайтед» попытается подписать полузащитника «Интера» Ивана Перишича до 18 июля, когда нерадзурри отправятся в предсезонный тур по Китаю, утверждает The Guardian. Наставник «Интера» Лучано Спаллетти хотел бы, чтобы Перишич остался в миланском клубе, однако сам 28-летний хорват настроен перебраться на «Олд Траффорд».
Если трансфер осуществится, Перишич присоединится к «МЮ» в тренировочном лагере в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что манкунианцы были готовы заплатить за полузащитника € 45 млн плюс бонусы, однако «Интер» отклонил это предложение, так как хочет получить, по разным данным, от € 50 до 55 млн.
В сезоне-2016/17 Иван провёл 41 матч за «Интер», забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт хорвата с миланским клубом рассчитан до 2020 года.