Клуб из Перу допустил возможность приобретения Роналду

Перуанский клуб «Унион Уараль» опубликовал шуточное заявление, в котором сообщил, что пока не собирается приобретать нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
«Унион Уараль» заинтересован в услугах Криштиану Роналду. Это великий футболист, но в данный момент сделку заключить невозможно. Возможно, это произойдёт в будущем», — говорится в заявлении, опубликованном на странице клуба в «Твиттере».
Если фотография не отображается корректно, её можно посмотреть в «Твиттере».
Этим летом в СМИ ходили слухи, что Роналду намерен покинуть «Реал» из-за скандала с неуплатой налогов. Как сообщалось ранее, недавно Криштиану в телефонной беседе лично заверил президента «Реала» Флорентино Переса, что не думает об уходе из команды.